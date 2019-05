Von: Redaktion DER FARANG | 02.05.19

BANGKOK: Der Internationale Flughafen Suvarnabhumi wird aus dem Budget für das Jahr 2020 Gelder bereitstellen, um Passagieren die Abfertigung in den Ankunfts- und Abflugbereichen schneller und bequemer zu machen.

Sutheerawat Suwannawat, Direktor von Suvarnabhumi, kündigte an, der Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) werde weitere 23 Immigrationsschalter und Änderungen an der jetzigen Infrastruktur, insbesondere im Bereich „Visa on Arrival“, finanzieren. In diesem Bereich werden derzeit 400 Fluggäste pro Stunde abgefertigt, künftig sollen in der Stunde 1.800 Personen bedient werden. Davon werden vor allem die chinesischen Reisenden profitieren. Für April meldet Suvarnabhumi 5,3 Millionen Passagiere, das entspricht einer Steigerung von 1,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Davon waren 988.000 Inlands- (+ 2,68%) und 4,34 Millionen Auslandsreisende (1,31%). Die wichtigsten Nutzer des Flughafens waren Chinesen, gefolgt von ASEAN-Bürgern.