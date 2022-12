Angehörige bei der Überführung des Sarges eines Besatzungsmitglieds der Royal Thai Navy, das nach dem Sinken der Sukhothai in rauer See im Golf von Thailand gestorben ist. Foto: Royal Thai Navy

CHUMPHON: In der Nähe der Insel Sak in der Provinz Chumphon im südlichen Golf von Thailand wurde am Dienstag (27. Dezember 2022) in den Morgenstunden von einem unbemannten Luftfahrzeug (UAV) eine auf dem Meer treibende Leiche entdeckt. Ein Boot der Fischereibehörde wurde dann zur Bergung Leiche entsandt, teilte Vizeadmiral Pichai Lorchusakul, Kommandeur des Ersten Marinegebietskommandos, der Presse mit.

Nach Aussage des Vizeadmirals sei es sehr wahrscheinlich, dass es sich bei der Leiche um einen der vermissten Besatzungsmitglieder der HTMS Sukhothai handelt, da er einen Mechaniker-Overall trug, der üblicherweise von Mechanikern und Elektrikern auf Schiffen der Royal Thai Navy getragen wird. Bisher werden noch neun Besatzungsmitglieder vermisst.

Die Suche nach den vermissten Besatzungsmitgliedern geht auch am neunten Tag nach dem Untergang des Korvettenschiffs HTMS Sukhothai vor dem Bezirk Bang Saphan in Prachuap Khiri Khan weiter.

Vier Marineschiffe, die Naresuan, Kraburi, Taksin und Narathiwat sowie Flugzeuge, Hubschrauber und UAVs waren am Dienstag an der Suchaktion auf See und in der Luft beteiligt. Freiwillige Gruppen und Schiffe anderer Behörden beteiligten sich bei der Suche in den Küstengebieten und auf den Inseln der Provinzen Prachuap Khiri Khan, Chumphon und Surat Thani.

Vizeadmiral Pichai sagte, dass die Taucher der Marine das gesunkene Schiff heute aufgrund der verbesserten Wetter- und Seebedingungen voraussichtlich leichter untersuchen können.

Er betonte außerdem, dass die Familien der acht Besatzungsmitglieder, deren Überreste eindeutig identifiziert wurden, darüber informiert wurden, dass sie ihre Leichen für die Beerdigungszeremonien zurückholen können.