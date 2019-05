Weitere Flugausfälle in Manchester erwartet

MANCHESTER (dpa) - Infolge der Stromprobleme am nordwestenglischen Flughafen Manchester ist auch am Montag noch mit einigen wenigen Verspätungen und Flugstreichungen zu rechnen.



Die meisten Maschinen würden aber wie geplant starten und landen, teilte Manchester Airport am Morgen bei Twitter mit. Die Probleme mit der Stromversorgung seien inzwischen behoben.

Am Sonntag waren an dem internationalen Flughafen wegen Stromproblemen und daraus resultierenden Betankungsschwierigkeiten etliche Flüge ausgefallen. Der Flughafen in Manchester ist nach eigenen Angaben der drittgrößte des Landes.