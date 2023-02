Foto: The Nation

BANGKOK: Die Polizei kündigte an, dass sie einen chinesischen Staatsangehörigen festnehmen wird, der verdächtigt wird, Verbindungen zu den Triaden zu haben, nachdem die Einwanderungsbehörde sein Visum widerrufen hat, sagte der stellvertretende nationale Polizeichef General Surachet „Big Joke“ Hakparn auf einer Pressekonferenz am Freitag (17. Februar 2023).

Der Verdächtige, Yu Xinqi, befinde sich immer noch in Thailand und die Polizei überwache seinen Wohnsitz im Bangkoker Stadtteil Sai Mai seit Donnerstag, informierte Big Joke.

Am Donnerstag hatte der Whistleblower Chuwit Kamolvisit behauptet, dass Mitglieder der chinesischen Triaden unter dem Deckmantel einer von Yu Xinqi gegründeten Stiftung nach Thailand gekommen seien.

Der Massagesalon-Tycoon, der sich zu einem Anti-Korruptions-Kreuzritter entwickelt hat, hat eine Reihe von Anschuldigungen erhoben, die zu einer landesweiten Untersuchung chinesischer krimineller Banden geführt haben, die mit Hilfe von Behörden, einschließlich Zoll, Einwanderungsbehörden und Polizeibeamten, in Thailand operieren. Yu Xinqi gründete die Shaanxi Association of Thailand als Fassade für Triadenaktivitäten und nutzte sie, um Beziehungen zum thailändischen Establishment zu knüpfen, darunter auch zu Mönchen, berichtete Khun Chuwit in einem Facebook-Post.

Big Joke, der für die Ermittlungen gegen chinesische Triaden zuständig ist, sagte, die Beamten hätten keine Beweise dafür gefunden, dass Yu Xinqi Thailand verlassen habe.

Der Verdächtige hat Fotos von sich selbst mit hochrangigen thailändischen Persönlichkeiten verwendet, um andere chinesische Staatsangehörige zu Investitionen zu bewegen, indem er behauptete, er habe Verbindungen zu einflussreichen thailändischen Personen, sagte Big Joke.

Der stellvertretende nationale Polizeichef gab zu, dass der Verdächtige ein Foto mit ihm gemacht hatte, sagte aber, es sei ohne sein Wissen aufgenommen worden.

Big Joke sagte, dass die Polizei zunächst drei Anklagen gegen Yu Xinqi erheben werde: Betrug in der Öffentlichkeit, Gründung einer Stiftung ohne Genehmigung und Vortäuschung eines Mitglieds der Königsfamilie.

Nach der Verhaftung des Verdächtigen wird die Polizei sein Haus und seine Stiftung nach Beweisen für mögliche Verbindungen zu kriminellen Aktivitäten durchsuchen, fügte er hinzu.

Die Polizei geht davon aus, dass weitere Personen Anzeige gegen Yu Xinqi erstatten und Informationen liefern werden, die für die Ermittlungen nützlich sind, so Big Joke.