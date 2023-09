Weitere Erholung an der Wall Street

Von: Redaktion (dpa) | 12.09.23

NEW YORK: Die US-Börsen haben sich am Montag weiter erholt - in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Während der Index Dow Jones Industrial moderat stieg, legten der marktbreite S&P 500 und die technologielastigen Nasdaq-Indizes deutlich zu. Insgesamt verlief der Handel ruhig. Wichtige Konjunkturdaten stehen erst wieder am Mittwoch mit den Verbraucherpreisen auf dem Programm. In der kommenden Woche dann entscheidet die US-Notenbank Fed erneut über den Leitzins.

Der Dow legte um 0,25 Prozent auf 34.663,72 Punkte zu und erholte sich damit den dritten Handelstag in Folge. Der S&P 500 gewann am Montag 0,67 Prozent auf 4487,46 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,19 Prozent auf 15.461,87 Punkte hoch.