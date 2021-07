PHUKET: Drei weitere ausländische Touristen, die im Rahmen des Sandbox-Programms auf die Ferieninsel flogen, haben sich mit Covid-19 infiziert. Laut den lokalen Gesundheitsbehörden kamen die neu infizierten Touristen aus Myanmar, Südafrika und der Schweiz.

Die 45-jährige Touristin aus Myanmar ist die Mutter von zwei bereits infizierten Kindern im Alter von 8 und 9 Jahren, die am Wochenende positiv getestet wurden, während bei den zwei weiteren Touristen bei einem zweiten Tupfer-Test nach ihrem Aufenthalt auf Phuket die Krankheit festgestellt wurde. Es handelt sich um einen 28-jährigen Südafrikaner, der mit zwei Freunden nach Phuket reiste, und einen 13-jährigen Schweizer, der mit seiner Familie ankam. Alle wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, Menschen, die in engem Kontakt mit ihnen standen, stehen unter Quarantäne.

Von den insgesamt 3.917 Touristen, die vom 1. bis 10. Juli in Phuket ankamen, wurden bisher sechs positiv auf Covid-19 getestet.