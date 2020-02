Von: Redaktion DER FARANG | 26.02.20

BANGKOK: Das Gesundheitsministerium hat drei weitere Coronavirus-Fälle bestätigt. Die Infizierten sind alle thailändische Staatsbürger. Damit stieg die Zahl der Infektionen in Thailand auf 40.

Einer der neuen Fälle ist ein Thai, der von einer Reise nach Hokkaido in Japan zurückgekehrt war und mit Husten und Fieber in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Staatssekretär im Gesundheitsministerium Sukhum Karnchanapimai berichtete am Mittwoch weiter, der Patient habe seine Reise nach Übersee anfangs verschwiegen.

Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul ergänzte, Covid-19 sei als gefährliche übertragbare Krankheit eingestuft worden. Nach dieser Einstufung müsse sich jeder nach einer Reise in ein Hochrisikoland mit verdächtigen Symptomen innerhalb von drei Stunden bei den Behörden melden. Niemand sollte Symptome verbergen, da dies zur Ausbreitung des Virus führen könnte. Anutin appellierte an die Menschen, derzeit auf Reisen in Risikogebiete zu verzichten. Dr. Thawee Chotpithayasunon vom National Communicative Diseases Center warnt vor preiswerten Reisen ins Ausland. Reisende könnten sich dort infizieren und müssten nach ihrer Rückkehr in Quarantäne gehen.

Von den 40 Covid-19-Patienten wurden 22 bereits nach Hause entlassen. Seit dem Ausbruch des Coronavirus wurden in Thailand 1.580 Personen auf das Virus getestet. Die meisten litten an einer normalen Grippe.