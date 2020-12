SATTAHIP/RAYONG/CHONBURI: Die Gesundheits- und Seuchenschutzbehörden der Provinz Chonburi haben vier Covid-19-Hotspots in der Ostküstenprovinz bekanntgegeben:

1. Krungthai Bank, Sattahip Branch, Moo 5, Bezirk Sattahip, Chonburi: am 9. Dezember 2020 von 10.00 bis 10.30 Uhr.

2. Sahachai Phatthana Market, Moo 5, Bezirk Sattahip, Chonburi: am 11. dezember 2020 von 17.00 bis 18.30 Uhr.

3. Community Health Center, Bezirk Sattahip, Chonburi: am 22. Dezember 2020 von 07.00 bis 10.00 Uhr.

4. Minibus, blau-orange, von Sattahip nach Rayong, unbekanntes Kennzeichen: am 12. Dezember von 09.00 bis 10.00 Uhr.

5. Minibus, blau-orange, von Rayong nach Sattahip, unbekanntes Kennzeichen: am 14. Dezember 2020 von 08.00 bis 09.00 Uhr.

6. Naja Shrine, Ang Sila, Mueang Chonburi: am 26. Dezember: ganztägig.

7. MK Restaurant, Central Plaza Chonburi: am 26. Dezember von 15.00 bis 18.00 Uhr.

Personen, die in den genannten Zeiträumen die Lokalitäten besucht haben und an Atemwegserkrankungen, Fieber, Husten, Schnupfen, Müdigkeit oder anderen Covid-19-Symptomen leiden, werden aufgefordert, sich in sozialer Distanz zu anderen Menschen zu üben, einen Nasen-Mund-Schutz zu tragen und umgehend ein Krankenhaus zur Gesundheitsuntersuchung aufzusuchen.