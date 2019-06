Von: Redaktion DER FARANG | 14.06.19

PHUKET: Im Kampf gegen Kriminalität und Verkehrsrowdys stellt der Bezirk Rawai für 17 Millionen Baht neue Überwachungskameras auf.

Laut Bürgermeister Aroon Solos sollen noch in diesem Monat 66 CCTV-Kameras installiert und auch alte ersetzt werden. Sie sollen bei der Überwachung des Bezirks und bei der Festnahme von Kriminellen helfen. Der Bürgermeister forderte die Verkehrsteilnehmer auf, in der neuen Chalang-Unterführung vorsichtig zu fahren und die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h einzuhalten. Zur Sicherheit werden am Chalong Circel und in der Unterführung Überwachungskameras angebracht.