Weitere Bombe auf einem Markt gefunden

Von: Redaktion DER FARANG | 08.08.19

BANGKOK: In der Innenstadt wurde am Mittwoch auf dem Pratunam-Markt eine noch nicht explodierte Feuerbombe gefunden.

Sie soll von den koordinierten Anschlägen am letzten Wochenende übrig geblieben sein, bei denen vier Menschen verletzt wurden. Sechs kleine Bomben und sechs Feuerbomben gingen letzten Freitag in der Hauptstadt hoch, als in der Stadt das Treffen südostasiatischer Außenminister mit hochrangigen Diplomaten aus den USA, China und anderen Weltmächten stattfand. Nach Angaben der Polizei ging die Bombe nicht hoch, weil sie unter einem Stapel Kleidung versteckt war, so dass nicht genügend Sauerstoff für das Feuer vorhanden war. Die Feuerbombe mit einem Timer war an eine Power Bank angeschlossen und sollte zur gleichen Zeit wie die anderen Sprengsätze explodieren. Laut Premierminister Prayut Chan-o-cha haben die Behörden inzwischen neun Verdächtige festgenommen.