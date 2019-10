Von: Redaktion DER FARANG | 04.10.19

BANGKOK: Das Internal Security Operations Command (ISOC) hat Anklage gegen 12 Personen eingereicht, weil sie bei einer öffentlichen Diskussion in der südlichen Provinz Pattani Änderungen der Verfassung gefordert hätten

Generalmajor Burin Thongpraphai, Jurist der ISOC, hat am Donnerstag auf der Polizeiwache von Pattani Beschwerde gegen die 12 Personen erhoben. Darunter sind der 78-jährige Sompong Amornwiwat, Vorsitzender der Partei Pheu Thai, und der 40-jährige Parteivorsitzende von Future Forward, Thanathorn Juangroongruangkit. Zu den Beschuldigten gehört weiter Chalita Banthuwong, Dozentin für Sozialwissenschaften an der Kasetsart-Universität, die eine Änderung von Abschnitt 1 der Verfassung vorschlug, der die Einheit des Landes festschreibt. Sieben Oppositionsparteien hatten die Diskussion am 28. September in Pattani organisiert. ISOC behauptet, die Diskussion habe die nationale Sicherheit und die Lösung von Problemen in den südlichen Grenzprovinzen beeinträchtigt. Den Frauen und Männern wird vorgeworfen, Tatsachen auf eine Weise verfälscht zu haben, die zu öffentlichem Ungehorsam führen könnte, betonte Generalmajor Burin.