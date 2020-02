Von: Björn Jahner | 06.02.20

BANGKOK: Es bleibt weiterhin spannend, ob die umstrittene Chao-Phraya-Flusspromenade – ein milliardenschweres Prestigeprojekt der ehemaligen Militärregierung Prayut Chan-o-chas – nun tatsächlich umgesetzt oder ad acta gelegt wird.

So ließ die Metropolverwaltung Bangkok (BMA) verlautbaren, dass sie noch vier weitere Monate lang die Meinung der Öffentlichkeit in Erfahrung bringen wolle, bevor eine Entscheidung getroffen werden soll. Bereits im Dezember vergangenen Jahres teilte Bangkoks stellvertretender Gouverneur Sakchai Boonma mit, dass die BMA offen sei für Vorschläge von allen Beteiligten an dem 8,3-Milliarden-Baht-Projekt, das seit seiner ersten Ankündigung vor mehreren Jahren auf massiven Widerstand gestoßen ist. Nicht nachvollziehbar ist deshalb für Sakchai das Fernbleiben der größten Gegner des Projekts bei den letzten öffentlichen Anhörungen, die „River Assembly“ und die „Friends of the River Group“, die als Sprachrohr von Spezialisten und Akademikern verschiedener Fachbereiche von insgesamt 35 verschiedenen Aktivistengruppen dienen. Um ihnen dennoch entgegenzukommen, will die BMA den aufgeschobenen Entscheidungstermin für die Umsetzung des Projekts nutzen, um ihre Meinung in Erfahrung zu bringen.

Das Projekt wurde bereits Ende letzten Jahres vom Kabinett gebilligt, nachdem Beschwerden von Gegnern durch Abänderungen berücksichtigt wurden. Ursprünglich war der Bau einer sieben Kilometer langen Promenade mit Fuß- und Radwegen auf beiden Seiten des Flusses geplant. Aufgrund massiver Einwände überarbeitete die BMA den Plan später und nahm Abschnitte heraus, die durch die Altstadtviertel führen, und folgte damit den Forderungen des Nationalen Komitees zur Erhaltung von Rattanakosin und der Altstadt. Kritiker befürchten, dass das Projekt eine Gefahr für die Umwelt, die Flussökologie, die Geschichte, die Flusskultur und die Flussschifffahrt darstellen würde und forderten das Verwaltungsgericht zum Einschreiten auf.