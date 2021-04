Weitere 15 Todesfälle, 1.583 neue Covid-Infizierte

BANGKOK: Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) meldete am Freitag 1.583 neue Fälle und 15 Tote. Von den Todesfällen waren neun in Bangkok und je einer in Chonburi, Phattalung, Surat Thani, Nakhon Pathom, Ratchaburi und Prachuap Khiri Khan. Ihr Alter lag zwischen 29 und 93 Jahren, und alle litten an chronischen Krankheiten.

Bangkok führte erneut die Liste der neuen Covid-Infizierten mit 417 an, gefolgt von 138 in Samut Prakan und 131 in Chonburi. Mit Stand Freitag stieg die Zahl der bestätigten Fälle in Thailand auf 65.153 und die der Toten auf 203.

Das Gesundheitsamt der Provinz Chonburi meldete am Freitagmorgen 151 neue Covid-19-Fälle, die zweithöchste Fallzahl seit Beginn der dritten Viruswelle. Bestätigt wurden zudem zwei weitere Todesfälle.

Die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle in der neuen Coronawelle beläuft sich auf 2.416. Von den neuen Infektionen entfallen auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya 86, auf Sri Racha 37, auf die Stadt Chonburi 13, auf Pan Thong 6, auf Ban Bueng 2 sowie auf Phanat Nikhom und Sattahip jeweils 1. Fünf Patienten haben ihren Wohnsitz in einer anderen Provinz. Zu den zwei Todesfällen machte das Gesundheitsamt keine weiteren Angaben.

Binnen eines Tages erhielten 16.035 Menschen ihre erste Covid-Impfung, während 50.933 Personen zum zweiten Mal geimpft wurden. Dadurch erhöhte sich die Gesamtzahl der in Thailand verabreichten Covid-19-Impfstoffe auf 1.44.614.