BANGKOK: Im Thonburi-Untersuchungsgefängnis wurden am Sonntag weitere 1.104 Covid-19-Fälle gefunden, zusätzlich zu den 1.219 Infektionen, die in den letzten Tagen in drei Gefängnissen gemeldet wurden. Zudem hatte es in der Vorwoche 506 Fälle im Gefängnis Klong Prem und 2.835 Infektionen in zwei weiteren Gefängnissen gegeben.

Laut der Pressemitteilung des Corrections Department sind die infizierten Insassen in Thonburi entweder asymptomatisch oder zeigen nur leichte Symptome. Allein mit leichten Symptomen wurden antivirale Favipiravir-Tabletten verabreicht. Die Behörde bereitet die Einrichtung von Feldkrankenhäusern vor. Derzeit befinden sich 4.169 Gefangene im Thonburi-Untersuchungsgefängnis. Mit den neuen Fällen, die am Sonntag gemeldet wurden, stieg die Gesamtzahl der Infektionen auf 1.725.