Auch in Pattaya war es am Mittwoch stürmisch und regnerisch. . Foto: Jahner

BANGKOK: Wie das Meteorologische Amt mitteilte, werden für den Norden, den Nordosten, die Zentralregion einschließlich des Großraums Bangkok, den Osten und den Süden Thailands am Donnerstag (5. Oktober 2023) vereinzelte starke Regenfälle vorhergesagt.

Diese Bedingungen werden durch den Monsuntrog, der über dem unteren Norden, dem oberen Zentrum und dem unteren Nordosten liegt und mit einer Tiefdruckzelle über der Zentralregion zusammenläuft, sowie durch den Südwestmonsun, der über der Andamanensee und dem Golf von Thailand herrscht, begünstigt.

Die Bewohner dieser Gebiete sollten sich vor Sturzfluten und Überschwemmungen in Acht nehmen, insbesondere an den Ausläufern in der Nähe von Wasserstraßen und im Tiefland. Autofahrer sollten im Straßenverkehr mehr Vorsicht walten lassen, warnte das Amt.

Was die Seebedingungen betrifft, so könnte der Seegang in der Andamanensee und im Golf bis zu 1 bis 2 Meter und bei Gewittern über 2 Meter betragen. Alle Schiffe sollten mit Vorsicht navigieren und sich von Stürmen fernhalten.

Das Meteorologische Amt wies auch darauf hin, dass der Taifun Koinu im Pazifischen Ozean voraussichtlich am Donnerstag über Taiwan ziehen und dann von Freitag bis Sonntag (6.–8. Oktober 2023) die südöstliche Küste Chinas erreichen wird, bevor er sich abschwächt. Dieser Sturm hat keine direkten Auswirkungen auf das Wetter in Thailand, fügte es hinzu.