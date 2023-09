BANGKOK: Am Mittwoch (20. September 2023) wird es in weiten Teilen Thailands regnen, wobei die stärksten Niederschläge in der nördlichen Region zu erwarten sind. In Bangkok wird es trockener sein, mit einer Regenwahrscheinlichkeit von nur 40 Prozent.

Der Südwestmonsun über der Andamanensee und dem Golf von Thailand wird sich in den nächsten 24 Stunden abschwächen, während im unteren Teil der östlichen Region östliche und nordöstliche Winde vorherrschen werden. Der Bevölkerung wird geraten, sich vor den Gefahren zu hüten, die von den starken Regenfällen und den sich ansammelnden Niederschlägen ausgehen, die zu Sturzfluten und Überschwemmungen führen können, insbesondere in Gebieten in der Nähe von Wasserstraßen und tief liegenden Gebieten.

Der Seegang in der Andamanensee und im Golf von Thailand wird bis zu 1 Meter betragen und in Gebieten mit Gewittern auf 1 bis 2 Meter ansteigen. Kleinen Schiffen wird empfohlen, mit Vorsicht zu navigieren.