BANGKOK: Aufgrund der weiterhin hohen Covid-19-Fallzahlen hat das Kabinett auf einer Sitzung am Dienstag den ursprünglich für den 27. Juli geplanten Ersatzfeiertag für das ausgefallene Songkranfest im April gestrichen. Ursprünglich sollte mit dem zum Feiertag erklärten Brückentag zwischen Asanha Bucha (26.Juli) und dem Geburtstag des Königs (28. Juli) der Inlandstourismus angekurbelt werden.

Das Parlament begründete seine Entscheidung damit, dass mit jeder Reisewelle in Pandemiezeiten auch die Gefahr steigt, dass sich das Virus weiter ausbreitet. Der geplante Ersatzfeiertag am 27. Juli und die Verschärfung der Corona-Beschränkungen in vielen Provinzen sind nicht miteinander vereinbar, erklärte Regierungssprecherin Dr. Ratchada Thanadirek auf einer Pressekonferenz am Dienstag in den Nachmittagsstunden.



Auch wenn kein Reiseverbot erlassen wurde, appelliert die Regierung an die Bevölkerung, so lange auf unnötige Reisen zu verzichten, bis sich die Virus-Situation im Land verbessert hat. In diesem Zusammenhang forderte das Kabinett die zuständigen Behörden auf, allen Personen bei der Stornierung ihrer gebuchten Transfers und Unterkünfte behilflich zu sein, die ursprünglich geplant hatten, am letzten Juli-Wochenende zu verreisen.