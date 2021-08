BANGKOK: Das Gesundheitsministerium meldete am Montagmorgen 178 weitere Covid-19-Todesfälle und 17.970 Neuinfektionen, darunter 175 in Gefängnissen. Den Tageshöchstwert 178 Tote hatte es in Thailand bereits am Samstag, 31. Juli, gegeben.

Binnen 24 Stunden wurden 13.919 Patienten als geheilt aus den Krankenhäusern entlassen. Seit dem Ausbruch der Pandemie Anfang letzten Jahres wurden 633.285 Infektionen und 5.168 Todesfälle bestätigt.