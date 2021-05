Weiter Freilassung von inhaftiertem belarussischen Blogger gefordert

MINSK: Seit einer Woche wird der regierungskritische Blogger Protassewitsch in einem belarussischen Gefängnis festgehalten. International wächst die Sorge um ihn. Unterdessen ist es für viele Belarussen quasi unmöglich geworden, ihr Land zu verlassen.

Eine Woche nach der Zwangslandung eines Ryanair-Flugzeugs in Minsk werden weiter Rufe nach der Freilassung des inhaftierten belarussischen Bloggers Roman Protassewitsch laut. Verschiedene deutsche Kultureinrichtungen setzten sich am Montag in einer Petition für den 26-Jährigen ein. «Die Entführung des belarussischen Bloggers und seiner Partnerin ist ein unfassbarer Eingriff in das Leben zweier junger Menschen und ein schwerer Verstoß gegen die Freiheit des Wortes», hieß es in dem Schreiben. Unterstützt wurde die Petition unter anderen vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, von der Bildungsstätte Anne Frank und von der Frankfurter Buchmesse.

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) appellierte an die Europäische Union, nicht zur Tagesordnung überzugehen, sondern sich um Protassewitsch und andere verschleppte Journalisten zu kümmern. «Wir sind in großer Sorge um unsere Kollegen», sagte der DJV-Vorsitzende Frank Überall. Er verwies auch auf den Chefredakteur der bekannten belarussischen Nachrichtenseite hrodna.life, Alexej Schota, der am Wochenende vorübergehend in Polizeigewahrsam war.

Mittlerweile ist die Ausreise aus dem autoritär geführten Land für viele Menschen kaum noch möglich. Selbst Belarussen mit einer temporären Aufenthaltsgenehmigung in einem anderen Land sei das Überqueren der Grenze auf dem Landweg nicht erlaubt, teilte der Grenzschutz am Montag mit. Bereits seit Ende Dezember dürfen Menschen ohne dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung im Ausland nicht mehr über Kontrollpunkte an Straßen und Bahnhöfen ausreisen.

Zusätzlich ist der Flugverkehr von Belarus ins europäische Ausland nach der Zwangslandung einer Ryanair-Maschine in Minsk vor rund einer Woche weitgehend zum Erliegen gekommen. Bisher liefen Ein- und Ausreisen über den Luftweg ohne Einschränkungen.

Machthaber Alexander Lukaschenko hatte das Passagierflugzeug zur Landung gezwungen, um den regierungskritischen Blogger Roman Protassewitsch festnehmen zu lassen. Als Strafmaßnahme entschied die EU, künftig keine Starts und Landungen von belarussischen Fluggesellschaften und keine Überflüge mehr zu erlauben. Die staatliche belarussische Fluggesellschaft Belavia strich daraufhin alle Flüge nach Deutschland und in mehrere weitere EU-Staaten.

Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja forderte erneut ein noch weitreichenderes Vorgehen gegen Lukaschenkos Machtapparat. «Die Belarussen wollen das», sagte die im EU-Exil lebende 38-Jährige bei einem Besuch in Estland. Über den Zustand des inhaftierten Protassewitsch und seiner ebenfalls festgenommenen Freundin, der Russin Sofia Sapega, war weiterhin kaum etwas bekannt. Sapega leide mitunter an Panikattacken, sagte ihr Anwalt der Agentur Interfax zufolge. Eine Beschwerde gegen die Festnahme der 23-Jährigen lehnte ein Minsker Gericht am Montag ab.