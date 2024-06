WASHINGTON: US-Präsident Biden reist wie sein ukrainischer Kollege Selenskyj zu einem offiziellen Besuch nach Frankreich. Dort wollen beide die Lage in dem von Russland angegriffenen Land besprechen.

US-Präsident Joe Biden will am Rande des Gedenkens an die Landung der Alliierten in der Normandie mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammenkommen. Biden wolle mit Selenskyj über den Stand der Dinge in der Ukraine sprechen und darüber, wie die US-Regierung ihre Unterstützung für die Ukraine fortsetzen und vertiefen könne, sagte Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan am Dienstagabend (Ortszeit) an Bord der Regierungsmaschine Air Force One auf dem Flug nach Paris. Auch beim Gipfel der sieben großen westlichen Industrienationen (G7) kommende Woche in Italien sei ein persönliches Treffen zwischen Biden und Selenskyj geplant.

Auf die Frage, ob die Ukraine bereits mit von den USA gelieferten Waffen auf militärische Ziele in Russland gefeuert habe, entgegnete Sullivan, er wolle nicht für das ukrainische Militär sprechen. Die US-Regierung hatte der Ukraine Ende vergangene Woche die Erlaubnis erteilt, amerikanische Waffen in begrenztem Umfang gegen Ziele auf russischem Gebiet einzusetzen. Die Bundesregierung folgte dem Schritt mit Blick auf von Deutschland gelieferte Waffen. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus hatte zuvor mit Blick auf russische Gleitbomben deutlich gemacht: «Es hat nie eine Einschränkung für die Ukrainer gegeben, feindliche Flugzeuge abzuschießen, auch wenn sich diese Flugzeuge nicht unbedingt im ukrainischen Luftraum befinden.» Bei diesem Thema habe es etwas «Verwirrung» gegeben.

Bidens Sicherheitsberater Sullivan betonte außerdem, dass die US-Regierung nicht plane, eigene Militärberater oder Ausbilder in die Ukraine zu entsenden, um ukrainische Soldaten dort zu trainieren. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte vergangene Woche angekündigt, zur Frage einer möglichen Entsendung französischer Militärausbilder in die von Russland angegriffene Ukraine in dieser Woche einen Plan vorlegen zu wollen.

Selenskyj kommt am Donnerstag zu einem offiziellen zweitägigen Besuch nach Frankreich. Am Donnerstag will der ukrainische Präsident in der Normandie am Gedenken an die Landung der Alliierten dort vor 80 Jahren im Zweiten Weltkrieg teilnehmen. Präsident Macron will den Ukrainer am Freitag außerdem im Élysée-Palast in Paris empfangen. Biden wird ebenfalls in der Normandie erwartet und im Anschluss an das D-Day-Gedenken von Macron als Staatsgast in der französischen Hauptstadt empfangen.