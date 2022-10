Am 20. Jahrestag des Bombenanschlags auf Bali 2002 werden vor dem Denkmal in Kuta, Bali, Blumen und Gedenksteine niedergelegt. Foto: epa/Made Nagi

KUTA: Zum 20. Jahrestag der verheerenden Terroranschläge von Bali haben im Ferienort Kuta Hunderte Menschen aus aller Welt der Opfer gedacht. An der mit Blumen übersäten Gedenkstätte für die 202 Toten fand am Mittwochnachmittag (Ortszeit) ein Friedensgebet statt, bei dem weiße Tauben als Friedenssymbol in die Freiheit entlassen wurden. Ein balinesisches Ensemble führte einen Tanz für Harmonie und Toleranz auf. «Wir senden von Bali aus ein Friedensgebet in die ganze Welt», sagte ein Sprecher unter dem Applaus der Besucher. Geistliche aller Religionen sprachen anschließend Gebete.

Vor allem aus Australien waren viele Angehörige angereist - unter den Opfern waren 88 Australier. An dem Memorial war vielerorts die australische Flagge zu sehen. Auf Zetteln und in kleinen Briefchen hinterließen Trauernde Nachrichten für ihre Lieben. «20 Jahre ist es her, und es vergeht kein Tag, an dem wir nicht an Euch beide denken. Unsere Herzen werde für immer um Euch weinen», stand über einem Foto von zwei jungen Frauen geschrieben. «Dies ist ein Tag der Erinnerung und des Schmerzes für so viele», sagte Tim Watts vom australischen Außenministerium. Die Gedenkveranstaltung wurde von schwer bewaffneten Polizisten bewacht.

Am 12. Oktober 2002 hatten radikale Islamisten mit ferngezündeten Bomben zwei Nachtclubs in Kuta in Schutt und Asche gelegt. Die meisten Opfer gab es im und um den «Sari Club». Die Todesopfer kamen aus mehr als 20 Ländern. Auch sechs Deutsche starben bei der Bluttat. Hunderte Menschen wurden teils schwer verletzt. Zu der Tat bekannte sich die radikalislamische Gruppe Jemaah Islamiyah, die Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Kaida hatte.

Die Gedenkstätte in Kuta war 2004 in unmittelbarer Nähe des «Sari Club» gebaut worden. Auf einer Marmortafel sind die Namen aller Opfer eingraviert. Auch im australischen Konsulat auf der indonesischen Urlaubsinsel fand zum Jahrestag eine Gedenkveranstaltung statt.