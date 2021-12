Von: Björn Jahner | 27.12.21

BANGKOK: Am Samstag strömten die Einwohner Bangkoks in den Khlong-Chong-Nonsi-Park um sich an der weihnachtlichen Atmosphäre in der neu eröffneten öffentlichen Parkanlage zu erfreuen.

Anlässlich des Weihnachtsfestes wird der erste fertiggestellte Teilbereich des Parks noch bis zum 5. Januar mit vielen bunten Lichtern und Lampions in Szene gesetzt, bevor er nächsten Monat offiziell eröffnet wird.

Foto: The Nation