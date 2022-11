Von: Björn Jahner | 25.11.22

Auf den traditionellen Truthahnbraten an Weihnachten muss man selbst in den Tropen nicht verzichten. Das Restaurant Casa Pascal in Pattaya nimmt ab sofort Weihnachtstruthahnbestellungen entgegen:

Ganzer, junger, roher Butterball-Truthahn (ca. 5 bis 6 kg) für 9.500 Baht.

Butterball-Truthahn (ca. 5 bis 6 kg) für 9.500 Baht. Ganzer junger, gebratener Butterball-Truthahn (ca. 5 bis 6 kg) für 10.800 Baht.

Bestellung unter der Rufnummer 061-643.9969 sowie online bei DelAway, der Delikatessen-Lieferservice des Restaurants Casa Pascal.