Von: Björn Jahner | 13.12.20

HUA HIN: Der Rotary Club of Royal Hua Hin (RCHH) veranstaltet am Freitag, 18. Dezember um 18.00 Uhr wieder seine alljährliche „Christmas Dinner Party“. Gespeist und gefeiert wird in der gediegenen Blue Biscuit Lounge des Avani+ Hua Hin Resort in Cha-am.

Den Teilnehmern wird ein reichhaltiges internationales Buffet mit vielen Weihnachtsspezialitäten wie Truthahnbraten, Rinderfilet Wellington sowie zahlreichen weiteren Speisen, Desserts sowie Wein- und Bier-Flatrate (18.00 bis 20.15 Uhr) geboten. Für musikalische Unterhaltung und eine volle Tanzfläche wird die Blue Velvet Band sorgen. Ihr Repertoire reicht von Rock’n’Roll bis internationale Volksmusik. Höhepunkt des Abends wird der Auftritt von „Hua Hins Frank Sinatra“ sein.

Tickets für die „Rotary Christmas Dinner Party“ sind für 1.400 Baht (Buffet & „free flow“ Wein und Bier) und 700 Baht (nur Buffet) im Vorverkauf erhältlich. Reservierung per E-Mail. Der Erlös der Veranstaltung geht an die soziale Projektarbeit des RCHH. Mehr erfahren Sie hier.