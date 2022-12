Von: Björn Jahner | 18.12.22

BANGKOK/PATTAYA/HUA HIN: Wer sich eine Bescherung unter Palmen wünscht, der findet in Thailand garantiert ein sonniges Plätzchen für seinen Weihnachtsurlaub. Viele Restaurants in den Touristengebieten sorgen mit stimmungsvollen Weihnachtsfeiern und köstlichen Festtagsbuffets dafür, dass auch fernab der Heimat Weihnachtsstimmung aufkommt.

Nachfolgend eine Übersicht zu den Weihnachtsaktivitäten unserer Anzeigenkunden:

BANGKOK

Weihnachtszeit im 64 Restaurant

Im 64 Restaurant im Häfele Design Studio in der Sukhumvit Road Soi 64 werden im Dezember zwei weihnachtliche Spezialmenüs angeboten.

Menü 1: Gebackene Champignons, T-Bone-Steak mit Ofenkartoffel und Buttersoße sowie ein Stück hausgemachter Stollen für 890 Baht pro Person.

Gebackene Champignons, T-Bone-Steak mit Ofenkartoffel und Buttersoße sowie ein Stück hausgemachter Stollen für 890 Baht pro Person. Menü 2: Lachsrolle mit Kartoffelpüree, gebackene Entenbrust in Orangen-Balsamico-Soße sowie eine Portion Erdbeerpudding für 490 Baht pro Person.

Reservierung, Tel.: 02-085.6464. Mehr erfahren Sie unter 64restaurant.com.

PATTAYA

Weihnachten im Golden Orchidee

Im Restaurant Golden Orchidee in der Naklua Road Soi 20 wird am Samstag, 24. Dezember ein fantastisches Weihnachts-Überraschungsmenü mit drei verschiedenen Hauptgerichten angeboten. Um eine rechtzeitige Tischreservierung wird gebeten, Tel.: 093-365.8701. Mehr auf Facebook.

Weihnachtsmenü im Bazi & Leckerle

Im Restaurant Bazi und Café Leckerle in der Naklua Road Soi 33 wird am Samstag, 24. Dezember und Sonntag, 25. Dezember ein traditionelles deutsches Festtagsmenü angeboten:



Leberklößchensuppe und Salat



Entenbrust mit Semmelknödel und Rotkohl



Eis oder Kaffee



Menüpreis pro Person: 450 Baht. Reservierung, Tel: 038-370.698 (Bazi), 038-415.055. Mehr auf Facebook.

Weihnachten im Casa Pascal

Im Restaurant Casa Pascal, Second Road, Süd-Pattaya, wird das Weihnachtsfest zum kulinarischen Erlebnis!

Samstag, 24. Dezember (Heiligabend):

08.00 bis 14.00 Uhr: BBQ-Frühstücks- und Brunch-Buffet (385 Baht/ Person).

18.00 bis 24.00 Uhr: Weihnachts-Set-Menü (2.950 Baht/ Person nur Speisen, 4.950 Baht/ Person Speisen und Wein-Flatrate).

Sonntag, 25. Dezember (1. Weihnachtsfeiertag)

11.00 bis 17.00 Uhr: Weihnachts-Mittags-Set-Menü (2.490 Baht/ Person nur Speisen, 4.390 Baht Speisen und Wein-Flatrate).

18.00 buis 24.00 Uhr: Weihnachts-Abend-Set-Menü (2.950 Baht/ Person nur Speisen, 490 Baht/ Person Speisen und Wein-Flatrate)

Am Montag, 26. Dezember (2. Weihnachtsfeiertag) ist das Restaurant geschlossen.

Reservierung, Tel.: 061-643.9969. Mehr Menü-Infos erfahren Sie im Casa Pascal.

Weihnachten in den Pit Bull Bars

In der Pit Bull Food & Corner Bar (Ecke Naklua Road Soi 33) und in der brandneuen Pit Bull Lounge & Bar (Naklua Road, ggü. Windmill Resort) wird am Sonntag, 24. Dezember ab 19.00 Uhr wieder das traditionelle Gratis-Weihnachtsessen mit Kartoffelsalat und Bockwurst veranstaltet. Staubi und Khun Ae freuen sich auf alle Freunde und Gäste!

Weihnachtsmenü in Sämis Restaurant

In Sämis Restaurant in der Padtanakan Road Soi 2 in der „Pattaya Darkside“ wird am Sonntag, 25. Dezember ein festliches Weihnachtsmenü für 690 Baht pro Person angeboten:

Melone mit Parmaschinken

Blumenkohlcremesuppe

½ Entenbraten mit Rotkohl und Bratkartoffeln

Schwarzwälder Kirschtorte mit Kaffee

Reservierung unter Tel.: 088-522.7318. Mehr auf Facebook.

Weihnachtsparty @ Blue Marlin Bar

In der partyerprobten Blue Marlin Bar in der Naklua Road Soi 18 („Soi Wongamat“) wird am Sonntag, 25. Dezember ab 19.00 Uhr eine ausgelassene Weihnachtsparty mit Gratis-Buffet und vielen Sexy-Girls veranstaltet. Halleluja!

HUA HIN

Weihnachtsmenü @ Treffpunkt Hua Hin

Der Treffpunkt Hua Hin, 178/6 Naresdamri Road Soi 65, präsentiert sein exklusives Weihnachtsmenü für 990 Baht pro Person:

Duo vom Räucher- und Graved-Lachs mit Limetten-Senf Dip & Kartoffel- Lauch-Rösti.

Cremesuppe von Karotte, Orange & Honig.

Ragout vom Reh in Preiselbeer-Sahnesoße, Butterspätzle & Rotkohl oder: Glasierte Entenbrust auf Rotwein-Balsamico-Soße, gratinierte Kartoffeln & saisonales Gemüse oder: Meeresfrüchte in gelbem Curry auf Fettuccine, mit Kokos parfümiert.

Glasierte Entenbrust auf Rotwein-Balsamico-Soße, gratinierte Kartoffeln & saisonales Gemüse Meeresfrüchte in gelbem Curry auf Fettuccine, mit Kokos parfümiert. Gebackene Apfelringe im Zimt-Teigmantel, serviert auf Vanillesoße.

Reserierung, Tel.: 032-533.369. Mehr auf Facebook.

Deutschsprachige Gottesdienste

PATTAYA:

Die evangelische Gemeinde veranstaltet am Samstag, 24. Dezember (Heiligabend) um 17.00 Uhr eine Christvesper mit Krippenspiel Begegnungszentrum Pattaya, Naklua Road. („Soi Borussia Park“), anschließend Weihnachtsfeier. Am Sonntag, 25. Dezember 2022 (1. Weihnachtsfeiertag) um 11.00 Uhr findet der Festgottesdienst mit Abendmahl statt, anschließen Kirchen-Kaffee.

Die katholische Gemeinde veranstaltet am Montag, 26. Dezember um 11.00 Uhr ein Weihnachtshochamt in der St. Nikolaus Church an der Sukhumvit Road.

BANGKOK:

Die evangelische Gemeinde und katholische Gemeinde veranstalten am Samstag, 24. Dezember (Heiligabend) um 17.00 Uhr einen ökumenischen Familiengottesdienst mit Krippenspiel in der Sampanthawong Kirche, 2 Si Wiang Road (Sathon-Nord). Anschließend Punsch und Plätzchen!

Am Sonntag, 25. Dezember (1. Weihnachtsfeiertag) um 11.00 Uhr veranstaltet die evangelische Gemeinde einen Weihnachtsgottesdienst im Evangelischen Gemeindehaus, 125/1 Soi Sitthi Prasat. Anschließend Kirchenkaffee.

Die katholische Gemeinde lädt am Sonntag, 25. Dezember um 11.00 Uhr zum Weihnachtshochamt in der St. John Don Bosco Church, 1643/3 New Petchaburi Road, ein.