Von: Björn Jahner | 12.12.20

PATTAYA: Besonders fernab der Heimat sehnt sich der ein oder andere Auswanderer nicht selten nach Plätzchen oder anderem Weihnachtsgebäck, ohne das die Festtage in den deutschsprachigen Ländern unvorstellbar wären.

Damit Thailand-Residenten beim Weihnachtsfest nicht auf ihre Lieblingsleckereien verzichten müssen, wurde das Begegnungszentrum Pattaya in Naklua in den letzten Wochen in eine wohlduftende Weihnachtsbäckerei verwandelt, deren Produkte am Sonntag, 13. Dezember nach dem Gottesdienst ab 12.00 Uhr zum Kauf angeboten werden.

Im Angebot stehen darüber hinaus zwei Scheiben Marzipan-Christstollen mit einer Tasse Kaffee für 99 Baht. Und ist der Hunger nach leckeren Weihnachtsspezialitäten dann erstmal gestillt, macht das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern um 13.00 Uhr gleich doppelt so viel Spaß!

Mehr zum Veranstaltungs- und Kursangebot erfahren Sie im BZ-Blog.

Begegnungszentrum Pattaya, Naklua Road (zw. Soi 11 & Soi 13 / Soi Borussia Park). Standort auf Google Maps.