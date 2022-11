Von: Björn Jahner | 29.11.22

PHUKET: Am Samstag, 17. Dezember 2022 veranstaltet die Swiss Society Phuket ihre diesjährige Weihnachtsfeier im Amari Phuket in Patong.

17.30 Uhr: Registrierung.

Registrierung. 17.45 Uhr: Apéro , offeriert vom Amari Phuket und der Schweizer Botschaft Bangkok.

, offeriert vom Amari Phuket und der Schweizer Botschaft Bangkok. 18.45 Uhr: Saalöffnung, Begrüßung und kurze Ansprache vom SSP-Präsidenten und VIP Gast. Für Unterhaltung sorgen ein Weihnachts-Chor und die Butterfly LED Dancer & Light Show . Für die Kinder kommt der Weihnachtsmann !

Saalöffnung, Begrüßung und kurze Ansprache vom SSP-Präsidenten und VIP Gast. Für Unterhaltung sorgen ein und die . Für die Kinder kommt der ! 19.45 Uhr: „Swissness“-Weihnachtsbuffet mit vielen köstlichen Schweizer Leckerbissen.

Während und nach dem Essen werden die Gäste mit festlicher Weihnachtsmusik unterhalten.

SSP-Übernachtungsspezialangebot vom Amari Phuket

Für Gäste der SSP-Weihnachtsfeier bietet das Amari Phuket Superior-Zimmer mit Meerblick für 2 Personen für 5.428 Baht an. Im Preis sind Frühstück, Servicegebühr und Steuern inklusive. Zimmerreservierungen mit dem Vermerk „SSP Special Deal“ bitte direkt per E-Mail an das Amari Phuket.

Tickets für die Weihnachtsfeier sind für 1.300 Baht für SSP-Mitlieder und 1.600 Baht für Gäste per E-Mail erhältlich. Anmeldeschluss ist Dienstag, 13. Dezember 2022. Alternativ kann die Registrierung auch auf der Webseite der Swiss Society Phuket getätigt werden.