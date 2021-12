Von: Björn Jahner | 06.12.21

CHIANG MAI: Die Swiss Lanna Society (SLS) richtet am Sonntag, 19. Dezember 2021 ihre traditionelle Weihnachtsfeier im festlich geschmückten Restaurant Le Crystal in Chiang Mai aus. Als Ehrengast wird Simone Spring, Attaché Konsularschutz der Schweizer Botschaft in Bangkok, an der Feier teilnehmen.

Weihnachtsfeier der Swiss Lanna Society 2021

17.45 Uhr: Registrierung



18.20 Uhr: Offizielle Begrüßung und Weihnachtsliedersingen mit einem Kinderchor



19.00 Uhr: Eröffnung des Schweizer Weihnachtsbuffets

Der Teilnahmepreis beträgt 1.200 Baht für SLS-Mitglieder (1.600 Baht Nicht-Mitglieder) und beinhaltet neben dem Buffet ein Glas Prosecco und Weihnachtsgebäck zum Mitnehmen.

Für die Teilnahme wird eine Anmeldung per E-Mail bis spätestens Freitag, 17. Dezember 2021 vorausgesetzt.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Swiss Lanna Society.