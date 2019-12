Von: Björn Jahner | 21.12.19

PATTAYA: Am Dienstag, 24. Dezember, 18 bis 22 Uhr, wird im Big Fish Restaurant des Siam@Siam Design Hotel ein Weihnachtsbuffet – „all you can eat“ – mit vielen internationalen Festtagsspezialitäten und Livemusik angeboten

Buffetpreis: 1.499 Baht net. Reservierung, Tel.: 038-930.600 oder per E-Mail.