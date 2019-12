Von: Michael Lenz | 24.12.19

BANGKOK: „Von drauss' vom Walde komm ich her; ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr! Allüberall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein blitzen.“ Aus Bangkoks Großstadtdschungel kommt man in den edlen Einkaufspalast Emporium, in dem kopfunter Weihnachtsbäume von der Decke im riesigen Eingangsfoyer hängen. Statt goldenen Lichtlein tummelt sich in den Bäumen eine ganze Menagerie aus quietschbunten Elefanten, Nilpferden, Affen, aber kein Ochs und Esel.

Auch sonst weihnachtet es in Bangkok sehr und so mancher christliche Expat wird es sicher schade gefunden haben, dass Papst Franziskus bei seiner dreitägigen Stippvisite in Bangkok die üppige Weihnachtsdeko in den Konsumtempeln nicht erleben durfte.

Kinder und Eltern falten und kleben einem sonnigen Nachmittag Martinslaternen zusammen und bemalen sie liebevoll.

Man muss aber nicht lange suchen, um auch in Bangkok oder Pattaya das richtige Weihnachten zu finden. Für die Expats und Touristen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sorgen dafür die Pfarrer der deutschsprachigen katholischen und evangelischen Gemeinde. Das ging schon mit der Feier zu Sankt Martin am 10. November los, die in diesem Jahr im üppigen Garten des katholischen Pfarrhauses in der Sukhumvit 20 stattfand, die übrigens zum zweiten Mal ökumenisch begangen wurde.

Teilen ist geil

Mit einem einprägsamen Satz „Nicht Geiz ist geil, teilen ist geil“ erklärte der katholische Pfarrer Jörg Dunsbach den 20 Kindern die Geschichte von Martin, der als römischer Offizier seinen Mantel mit einem Armen teilte. In der folgenden Nacht hatte Martin einen Traum: Er sah Jesus, bekleidet mit dem halben Mantel, den er dem Bettler gegeben hatte. Nach der Pflicht dann die Kür in der Form eines kleinen Martinsumzuges durch die „Soi Halleluja“, der kleinen Gasse vor dem Pfarrhaus. Stolz trugen die Kinder ihre Laternen, die sie tags zuvor mit Hilfe der Eltern im Pfarrhaus selbst gebastelt hatten und sangen die uralten Lieder „Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne“ und „Sankt Martin, Saaankt Martin“. Als Andenken bekamen die Kinder ein kleines rotes Stoffstück zum Anstecken geschenkt als Erinnerung an den roten Mantel des Martin und dass Teilen geil ist.

Nikolaus und Plastebäume

Stimmungsvoll dann auch die Nikolausfeier im Pfarrgarten mit der launig von Dunsbach erzählten Nikolausgeschichte, einem Bläserensemble, das adventliches Liedgut spielte und natürlich der anschließenden Bescherung durch Nikolaus Jörg Dunsbach, fesch gewandet im Bischofsoutfit, war doch der historische Nikolaus Bischof von Myra. Gemütlich wurde es dann bei gegrillten Nürnberger Bratwürsten, Christstollen und Weihnachtsgebäck für die 26 Kinder und ihre Eltern.

„Nikolaus“ Pfarrer Dunsbach zeigt den Kindern, dass Kirche nicht hierarchisch sein muss.

Jetzt naht das Weihnachtsfest. Andreas Luck und seine Familie drehen für das richtige Weihnachtsgefühl die Klimaanlage auf ganz kalt und genießen dann Glühwein und Dominosteine. Philipp und Anja bleiben mit ihrer gerade mal ein Jahr alten Tochter Johanna auch in Bangkok. „Wir werden einen Weihnachtsbaum haben“, sagt Anja und fügt seufzend hinzu: „Der ist natürlich aus Plastik.“

Ente und Christmette

Irene ist Witwe und verzichtet auf Weihnachtsdeko. „Für mich alleine lohnt sich das nicht. Aber immerhin gibt es im Foyer meines Condos einen Weihnachtsbaum.“ Zu Weihnachten brät sich Irene eine Ente. „Eine Gans wäre zu viel für mich.“ Für die Katholikin ist aber die religiöse Bedeutung von Weihnachten das Allerwichtigste. „Ich gehe in die Christmette.“