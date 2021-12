Von: Björn Jahner | 19.12.21

PATTAYA: Das zweite ereignisreiche Corona-Jahr neigt sich dem Ende entgegen und Thailand feiert nach fast zweijähriger Abriegelung das erste Mal wieder Weihnachten zusammen mit ausländischen Gästen. Auch wenn der christliche Ursprung des Festes bei den Einheimischen nahezu unbekannt ist, müssen Urlauber und Residenten in Pattaya nicht auf ihr gewohntes Weihnachtsessen verzichten.

Nicht mehr lange hin und Weihnachten steht vor der Tür. Während viele Residenten an Heiligabend einfach keine Lust auf stundenlanges Kochen haben, steht für Urlauber die Zubereitung des Weihnachtsessens im Hotelzimmer wohl grundsätzlich von vornhe­rein außer Frage. Schmecken soll es aber trotzdem. Gut, dass es auch ohne großen Aufwand geht – bei den Anzeigenkunden des Magazins DER FARANG, die auch dieses Jahr wieder ein mannigfaltiges Angebot an kulinarischen Weihnachtsgenüssen bieten.

Einkaufszentren bieten die perfekte Kulisse für Selfies für den Weihnachtsgruß an Familie und Freunde. Im Bild der Weihnachtsbaum im Central Festival Pattaya Beach. Foto: Central Festival Pattaya Beach

BZP

Im Begegnungszentrum Pattaya (BZP) wird am Freitag, 24. Dezember ab 18.00 Uhr eine Weihnachtsfeier veranstaltet. Neben dem feierlichen Unterhaltungsprogramm gehört das gemeinsame Weihnachtsessen zu den Höhepunkten. Es gibt Linsensuppe mit 2 Wiener Würstchen, Brötchen und Bienenstich. Aufgrund der Corona-Beschränkungen sind nur noch wenige Restkarten zum Preis von 250 Baht bei Khun Jack im BZP-Café erhältlich.

Begegnungszentrum Pattaya, Naklua Rd. (zw. Soi 11 & Soi 13 / „Soi Borussia Park“). Infos: www.bzp.life.

BRAMBURI

Natürlich haben sich auch die meisten Supermärkte ganz auf das profitable Weihnachtsgeschäft eingestellt. Foto: Central Festival Pattaya Beach

Weihnachten futtern wie bei Muttern kann man im Bramburi Restaurant! Am Freitag, 24. Dezember ab 18.00 Uhr gibt es den Heiligabendklassiker Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat – „all you can eat“ – für 189 Baht. Nur auf Vorbestellung wird am Samstag, 25. Dezember ab 19.00 Uhr ein Fünf-Gänge-Weihnachtsmenü für 549 Baht angeboten: Lachs- oder Schinkenschnitte, Blattsalat mit geräucherter Entenbrust und Granatapfel, Leberknödelsuppe oder Hackklopssuppe, 1/4 Ente oder Rinderfilet mit Knödel, Rotkohl und Rotweinsauce, Eiscreme mit heißen Beeren und Sahne. Am Sonntag, 26. Dezember wird ein Drei-Gänge-Weihnachtsmenü für 379 Baht aufgetischt: Frittatensuppe, echte Wiener Kalbsschnitzel mit Kartoffelsalat und Zitrone, Alpenrutsch trifft auf Vulkan.

Bramburi Restaurant, Naklua Rd. Soi 12. Tel.: 094-761.4828. Infos: www.facebook.com/bramburipattaya.

CASA PASCAL

Im Restaurant Casa Pascal wird am Freitag, 24. Dezember (Heiligabend) von 18.00 Uhr bis Mitternacht und am Samstag, 25. Dezember (1. Weihnachtsfeiertag) von 18.30 Uhr bis Mitternacht ein exklusives Weihnachtsabendmenü angeboten:

Mit Weihnachten symbolisieren Thais Frosty, Santa und Rudolph – das Jesuskind ist ihnen nahezu unbekannt. Foto: Central Festival Pattaya Beach

Prosecco Prego Nero Brut & Vorspeisenteller. Pino Grigio Sergio, Pordenone, Voci 2019 & Kürbiscremesuppe mit Croûtons. Grüner Spargel mit Sauce hollandaise. Passionsfruchtsorbet. Primitivo, Donna Marzia 2019 & Gegrilltes Rinderfilet mit Sauce béarnaise und Rotweinsauce oder Truthahn aus dem Ofen mit Preiselbeersauce und Bratensauce oder norwegisches Lachsfilet mit Champagnersauce oder gegrilltes Schweinesteak mit Steinpilzsahnesauce. Crêpe Suzette mit Vanilleeiscreme oder traditioneller Weihnachtspudding mit Rumsauce und Jamaica Glace. Kaffee oder Tee mit Schweizer Biscuits und Kims hausgemachten Süßigkeiten. Alle Hauptgerichte werden mit Karotten und grünen Erbsen, Rosenkohl, geschmortem Rotkohl sowie Bratkartoffeln mit Speck und Zwiebeln serviert. Zu jedem Gang gibt es einen passenden italienischen Wein! Menüpreis ohne Getränke 2.450 Baht net, unlimitiertes Getränkepaket (optional) 1.980 Baht net.

Dieses außergewöhnliche Festtagsmenü ist am Samstag, 25. Dezember (1. Weihnachtsfeiertag) von 11.00 bis 17.00 Uhr auch als Weihnachtsmittagsmenü erhältlich. Menüpreis: 1.990 Baht net., unlimitiertes Getränkepaket (optional) 1.980 Baht net.

Casa Pascal, Second Rd. (schräg ggü. Royal Garden Plaza), Süd-Pattaya. Tel.: 061-643.9969. Infos: www.casa-pascal.com.

PIT BULL BAR

Weihnachten unter guten Freunden verbringt man in der Pit Bull Food & Corner Bar! Staubi und Team freuen sich darauf, am Freitag, 24. Dezember ab 19.00 Uhr viele alte und neue Gesichter zum traditionellen, kostenlosen Weihnachtsessen – Bockwurst mit Kartoffelsalat – zu begrüßen.

Pit Bull Food & Corner Bar, Naklua Rd., Ecke Soi 33. Tel.: 098-956.8967.

RELAX GARDEN

Sowohl in Shopping Malls als auch Geschäften und Restaurant gelten weiterhin strikte Corona-Vorschriften. Foto: Central Marina

Wer dem ganzen Weihnachtstrubel entfliehen möchte findet den perfekten Zufluchtsort im Relax Garden Restaurant – eine tropische Gartenoase mit Palmen und Wasserfall in Ban Amphur. Mit europäischen und thailändischen Gerichten aus der Speisekarte sowie exotischen Cocktails und vielem mehr lassen sich die Feiertage sorgenfrei genießen – und wer bleiben möchte, findet hier auch günstige Apartments vor, nur wenige hundert Meter vom Strand entfernt!

Relax Garden Restaurant, 164/15 Soi Na Chom Thian 26, Ban Amphur, Sattahip. Tel.: 084-100.7950 (Ungsumarin), 087-125.6952 (Dieter). Infos: www.relax.ban-amphur.com.

RISTORANTE DA MARCO

Im Kampf gegen das Virus werden alle Konsumtempel stündlich mit desinfizierenden Flüssigkeiten gereinigt. Foto: Central Festival Pattaya Beach

Für erlesene Schweizer und italienische Gerichte – frisch vor den Augen der Gäste in der Schauküche zubereitet – ist das Ristorante da Marco bekannt. Anlässlich Heiligabend am Freitag, 24. Dezember um 18.30 Uhr hat Chef Marco ein ganz besonderes Weihnachtsmenü kreiert: Frucht-Apéro und Finger-Food. Kalter geräucherter Lachs auf Brioche mit Dillsauce. Gänseleber mit Calvados. Traubensorbet. Roastbeef mit Sauce béarnaise, Gemüse und Mandelkroketten. Crêpe Suzette. Panettone und Amaretto-Shot. Menüpreis: 1.500 Baht inklusive Apéro.

Ristorante da Marco, Swiss Sabai Lake Resort, Thung Klom-Tan Man Soi 12, Nongprue. Tel.: 082-206.0525. Infos: www.da-marco.com.

SÄMIS RESTAURANT

Mit fluoreszierenden Farben wurden im Central Marina leere Shops in Schwarzlichtgalerien verwandelt. Foto: Central Marina

Die erste Adresse für Schweizer und deutsche Küche in der „Pattaya Darkside“ ist Sämis Restaurant. Am ersten Weihnachtsfeiertag am Samstag, 25. Dezember bietet Sämi ein festliches Weihnachtsmenü an: Melone mit Parmaschinken, Blumenkohlcremesuppe, 1/2 gebratene Ente mit Bratkartoffeln und Rotkohl sowie Wodka-Sorbet und Kaffee. Menüpreis: 690 Baht.

Sämis Restaurant, Padtanakan Rd. Soi 2, Pattaya-Darkside. Tel.: 088-522.7318. Infos: www.facebook.com/newsamisrestaurant.

TARA E-SARN CLASSIC

Eislaufen um den Eiffelturm im Terminal 21.

Ein umfangreiches Weihnachtsbuffet zum kleinen Preis bietet das Restaurant Tara E-Sarn Classic in Naklua. Es umfasst Vorspeisen (Gemüsesuppe mit Huhn, Salat, Brot, Kartoffelpüree mit Käse überbacken, Spinat mit Käse überbacken, Bratkartoffeln, Salzkartoffeln), Hauptspeisen (Fleischbällchen, Steak vom Schwein oder Huhn, Gordon bleu, Thüringer, Bockwurst, Bratwurst), Thai-Food (gebratenes Hähnchen, Hähnchen mit Cashew-Nüssen, grünes Curry, gedünsteter Reis, gebratener Reis mit Ei) und Nachspeisen (Kuchen, Eiscreme, Wassermelone, Ananas). Büffetpreis: 299 Baht inkl. 1 Softdrink.

Tara E-Sarn, Naklua Rd. Soi 19. Tel.: 033-122.297, 092-446.5858.

V8 FAST LANE

Im V8 Fast Lane Bistro wird am Freitag, 24. Dezember und Samstag, 25. Dezember ein internationales Weihnachtsbuffet für Musclecar-Fans mit Benzin im Blut angeboten!

V8 Fast Lane Bistro, Soi Siam Country Club. Tel.: 099-447.4210. Infos: www.facebook.com/V8FastLanepattaya.

Das Team vom Magazin DER FARANG wünscht allen Leserinnen und Lesern ein frohes Weihnachtsfest!