Von: Björn Jahner | 17.12.19

PATTAYA: Am Dienstag, 24. Dezember ab 20 Uhr wird Heiligabend feuchtfröhlich in den Pit-Bull-Bars in Naklua zelebriert.

Stamm- und neue Gäste dürfen sich auch in diesem Jahr wieder auf das traditionelle Gratis-Weihnachtsessen – Bockwurst mit Nudelsalat – freuen!