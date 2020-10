Weichenstellung in Wien - Landtagswahl mit fast sicherem Sieger

WIEN: Es ist der wichtigste Urnengang in Österreich in diesem Jahr: Bei der Landtagswahl in Wien winken der SPÖ ein Sieg und der ÖVP ein hoher Zugewinn. Strategische Weichen werden bei den Rechtspopulisten gestellt.

Bei der Landtagswahl in Wien können die Sozialdemokraten am Sonntag auf einen Sieg hoffen. Laut jüngsten Umfragen dürfte die SPÖ von Bürgermeister Michael Ludwig auf rund 42 Prozent der Stimmen in ihrer Hochburg kommen - nach 39,6 Prozent im Jahr 2015. Die konservative ÖVP mit Spitzenkandidat und Finanzminister Gernot Blümel könnte den Prognosen zufolge ihr extrem schwaches Ergebnis von 2015 auf etwa 18 Prozent praktisch verdoppeln.

Auch der große Verlierer scheint festzustehen: Der FPÖ, die 2015 knapp 31 Prozent erhalten hatte, droht nach den Querelen um Ex-Partei-Chef Heinz Christian Strache ein Debakel. Wahlforscher sehen sie bei rund zehn Prozent. Strache selbst tritt mit einer eigenen Liste an und muss angesichts der Fünf-Prozent-Hürde um den Einzug ins Parlament zittern. Die Grünen und die liberalen Neos dürften passabel abschneiden.

Die Wahl in Wien, das Stadt und Bundesland zugleich ist, gilt auch bundesweit als wichtiger Stimmungstest und wird nach Ansicht von Experten zumindest im Lager der Rechtspopulisten zentrale Weichen stellen. «Wenn es Strache nicht in seiner Heimat ins Parlament schafft, dann wird er so schnell nicht wiederkommen. Dann ist sein Comeback gescheitert», sagt Politikberater Thomas Hofer. Die FPÖ habe weniger ihr eigenes Abschneiden als das Scheitern von Strache als strategisches Ziel. Die FPÖ wolle verhindern, dass Strache eine Basis für weitere Wahlkämpfe bilden und das rechte Lager spalten könne.

Die FPÖ und Strache hatten sich nach der Ibiza- und der Spesen-Affäre des Ex-FPÖ-Chefs entzweit. Strache hatte in einem Zusammenschnitt des Ibiza-Videos offen für Korruption gewirkt, nach der Veröffentlichung im Mai 2019 trat er als Vizekanzler und Parteichef zurück. Ein paar Monate später wurde ihm vorgeworfen, Parteigelder für private Zwecke genutzt zu haben. Strache bestreitet das. Das Verhältnis zur FPÖ ist durch die Skandale dennoch zerstört.

Die Fortsetzung des rot-grünen Bündnisses, das die österreichische Hauptstadt seit 2010 gemeinsam regiert, ist keine ausgemachte Sache. Zuletzt hatte Ludwig grüne Pläne zu einer weitgehend verkehrsfreien Innenstadt vom Tisch gefegt. «Zwischen Rot und Grün hängt der Haussegen seit langem schief», sagt Politikberater Hofer. Die grüne Wählerschaft könnte auch durch die Konflikte in der Bundesregierung - seit Januar sitzen die Grünen dort in einem Boot mit der konservativen ÖVP - eher überschaubar motiviert sein. «Diese Regierungsbeteiligung dämpft sicher die Euphorie bei den Grünen», meint Hofer. Als weiterer möglicher Koalitionspartner gelten die liberalen Neos. Eher unwahrscheinlich erscheint auf Landesebene ein Bündnis zwischen SPÖ und ÖVP.