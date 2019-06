Von: Björn Jahner | 23.06.19

PATTAYA: Die Chancen von Pattaya, in der neuen Kampagne der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) – „New Shades of Emerging Destinations“ (Aufstrebende Reiseziele werfen ihre Schatten voraus) – berücksichtigt zu werden, waren von Anfang an wohl gleich Null. Auch wenn die Touris­tenmetropole am Golf von Thailand weltbekannt ist, beschränkt sich ihr internationaler Bekanntheitsgrad fast ausschließlich auf ihr Sexgewerbe. Das soll sich zukünftig ändern. Auf dem erst wenige Wochen zurückliegenden „Thai Travel Mart Plus 2019“ (TTM+), auf dem die neue TAT-Kampagne präsentiert wurde, waren die Bemühungen der oftmals als „Sündenbabel“ verschmähten Stadt am Golf von Thailand unübersehbar, sich von ihrem negativ belasteten Klischee befreien zu wollen.