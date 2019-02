Von: Michael Lenz | 24.02.19

KUALA LUMPUR: Gut 60 Prozent der 32 Millionen Malaysier entsorgen ihren Müll nicht in Mülltonnen.



Ihre Landsleute müssten erst noch einen kultivierten Umgang bei der Entsorgung ihrer Abfälle lernen, sagte Zuraida Kamaruddin, Ministerin für Wohnungswesen und Kommunalverwaltung, gegenüber malaysischen Medien. Ihr Ministerium werde entsprechende Aufklärungskampagnen starten. Statt Abfälle in Mülleimern und in Müllkörben in den Straßen zu entsorgen, wirft die Mehrzahl der Malaysier ihre Abfälle wo sie gehen und stehen einfach weg. Malaysia entwickelt sich zudem immer rasanter zur internationalen Müllkippe. Seit China Anfang 2018 ein weitreichendes Einfuhrverbot für Plastikmüll verhängte, stiegen allein im ersten Halbjahr 2018 die Plas­tikmüllimporte aus den USA um das dreifache im Vergleich zum Vorjahr. Deutschland ist viertgrößte Exporteur von Plas­tikmüll nach Malaysia.