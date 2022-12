Von: Redaktion DER FARANG | 25.12.22

CHIANG MAI: „Arterienverkalkung“, so hieß es damals. Erinnern Sie sich? Es war eine weit verbreitete Beschreibung einer typisch altersbedingten Erkrankung. Heute kennt man über 50 verschiedene Demenzformen. Alle haben gemeinsam, dass sich die Gehirnleistung sukzessive abbaut und letztendlich zum Tod führt.

Mittlerweile weiß man sehr viel über die unterschiedlichen Demenzformen, vor allem in den westlichen Industrieländern. Es stehen auch Medikamente zur Verfügung oder sind in der Entwicklung, aber von großem Nutzen sind sie bislang nicht. Man kann bestenfalls den Gradient der Krankheitsentwicklung reduzieren, aber ist das wirklich in jeder Situation sinnvoll? Viel sinnvoller sind jedoch Betreuungskonzepte, welche dem erkrankten Mitmenschen und seinen Angehörigen effektiv helfen. Solche Betreuungsmodelle gibt es in der westlichen Welt, zumindest in der Theorie, in vielfältiger Art und eigentlich wüsste man genau, wie eine optimale Betreuung aussehen sollte, allein es fehlen die Mittel und Pflegende für eine gelingende Umsetzung.

Unterschiedliche Demenzformen

​VivoCare in Chiang Mai hat sich darauf spezialisiert für Gäste mit unterschiedlichsten Demenzformen und Intensitäten zu sorgen. Ausgangspunkt für das personzentrierte Betreuungskonzept von VivoCare sind die Erkenntnisse des englischen Geronto-Soziologen Dr. Tom Kitwood. Sein Betreuungsmodell nennt man das Kitwood-Prinzip. Nach seiner Meinung gehört zur erfolgreichen Begleitung eines dementen Menschen die Anerkennung und Berücksichtigung der wesentlichen Grundbedürfnisse dieser Person, welche man in der sogenannten Kitwood-Blume gut erkennen kann. Die Erfüllung dieser Grundbedürfnisse ist für jeden Menschen unverzichtbar, denn sie dient zum Erhalt seiner körperlichen und seelischen Gesundheit. Zu den wesentlichen Grundbedürfnissen von Personen mit Demenz gehört das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle über das eigene Leben, das bedeutet den Erhalt von Selbstbestimmung. Danach steht das Bindungsbedürfnis als Streben nach Geborgenheit, Schutz, Nähe und Wärme.

Selbstbestimmung und Bindung

Der Mensch ist ein soziales Wesen, er ist angewiesen auf das „Du”, auf ein Leben von „Angesicht zu Angesicht”. Gerade bei Demenz im fortgeschrittenen Stadium ist das Alleinsein häufig beängstigend und kann sich im Umherwandern, Anklammern und anderen Verhaltensweisen äußern. Einbezogen sein meint, einen festen Platz in der Gruppe zu haben, sich in der Gemeinschaft zu Hause zu fühlen – oft einfach nur dabei sein zu dürfen. Eine Beschäftigung zu haben, die den eigenen Fähigkeiten und Kräften entspricht, bedeutet, persönlich bedeutsam zu sein. Die Möglichkeiten der aktiven Beschäftigung nehmen ab, doch sind Anregungen über die Sinne (Hör-, Seh-, Geschmacks-, Geruchs- und Hautsinne) bis zuletzt möglich. Demenzkranke Menschen können ihre Identität nur mit Unterstützung durch andere aufrechterhalten. Sie brauchen Betreuende, die ihre Realität anerkennen und die Lebensgeschichte lebendig halten. Dazu ist ein möglichst detailliertes Wissen über die Biografie wichtig.

Auch Trost zu spenden ist wichtig. Es bedeutet die Situation in der sich eine Person befindet empathisch wahrzunehmen und ihre belastenden Emotionen anzuerkennen und Beistand zu leisten, um sich seelisch wieder aufzurichten.

Betreuung nach dem Kitwood-Prinzip

Eine Demenz ist für die betroffenen Personen mit vielfältigen Verlusten verbunden: Verlust an sozialen Beziehungen, Fähigkeiten, Erinnerungen, Selbst-Kontrolle und Verlust eines unabhängigen Lebensstils. In der Hierarchie der Grundbedürfnisse gehört die sichere Bindung zu bedeutsamen Bezugspersonen zu den lebensnotwendigen Grundlagen der menschlichen Existenz. Daher geht es beim Umgang mit dementen Menschen häufig um Vertrauen. Die Erfüllung des Bindungsbedürfnisses braucht ein Gegenüber, das feinfühlig die Signale wahrnimmt, richtig interpretiert, angemessen und prompt darauf reagiert. Das VivoCare-Pflegeteam, unter der Leitung von Doris Knecht, hat das Kitwood-Prinzip an die lokalen Verhältnisse in Thailand angepasst und eine in Thailand einzigartige und hoch spezialisierte Demenz-Einrichtung geschaffen.

Der liebevolle und respektvolle Umgang der Thais mit älteren Menschen ist perfekt geschaffen für eine optimale Umsetzung der Kitwood-Erkenntnisse. VivoCare kann sich jedem Gast annehmen, auch solche mit schwersten Demenz-Ausprägungen, wie zum Beispiel der frontotemporalen Demenz. VivoCare ist als hochspezialisierte Pflegeeinrichtung allerdings auch bestens geeignet für andere Menschen mit Pflegebedürfnissen zu sorgen. Aktuell betreut VivoCare im hohen Norden rund 25 Gäste. Die meisten davon aus der Schweiz und Deutschland.

Das umfassende, personzentrierte Betreuungsangebot startet bei monatlich 79.500 Baht (2.100 CHF). Dieser Preis beinhaltet auch Nebenkosten, sowie weitere Service-Leistungen. Weitere Informationen und Anfragen per E-Mail an office.vivocare@gmail.com. Mehr erfahren Sie unter www.vivocare.ch/residenz.