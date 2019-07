Von: Redaktion DER FARANG | 31.07.19

CHIANG MAI: Ein in seinem Heimatland wegen versuchten Mordes gesuchter Schweizer wurde im Bezirk Saraphi der Provinz Chiang Mai festgenommen.

Der 56-Jährige wurde inzwischen nach Bangkok gebracht und von der Immigration in Auslieferungshaft genommen. Offenbar war der Schweizer nach Thailand geflohen, um der Verhaftung in der Schweiz zu entgehen. Er lebte mit seiner thailändischen Frau im Dorf Donkarn des Bezirks Saraphi. Dort wurde er am 21. Juli von der Polizei verhaftet.