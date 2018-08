SAMUT PRAKAN: Ein 38-jähriger Mann hat seinen Nachbarn Montagnacht erschossen, weil er wegen der lauten Musik eines neben seinem Wohnblock abgestellten Pick-ups nicht schlafen konnte.

Am Pick-up feierte ein 20 Jahre alter Nachbar mit zwei Freunden. Sie hatten die Musikanlage auf dem Eintonner voll aufgedreht. Der Mann war wütend, weil sein Schlaf durch die laute Musik gestört wurde. Also ging er von seinem Zimmer im dritten Stock nach unten, um die Leute zu bitten, die Musik leiser zu drehen. Doch sie ignorierten ihn. Das machte den Mann noch wütender. Er ging in sein Zimmer, holte eine 22er Pistole und schoss dem 20-Jährigen in den Kopf, berichtet „Sanook“. Die Polizei fand den Toten auf der Ladefläche des Pick-ups. Seine Freunde waren geflüchtet. Der Schütze wartete oben in seinem Zimmer, neben sich die Schusswaffe. Er wurde verhaftet, und wird sich wegen Mordes und Besitz einer Waffe vor Gericht zu verantworten haben.