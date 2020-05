Wegen Corona: Zwei weitere Motorrad-GP-Rennen abgesagt

HAMBURG: Zwei weitere Motorrad-Grand-Prix-Rennen sind wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. Wie die Veranstalter am Freitag mitteilten, finden der MotoGP von Großbritannien und von Australien in diesem Jahr nicht statt. Die Rennwochenenden in Silverstone waren vom 28. bis 30. August vorgesehen, die auf Phillip Island sollten vom 23. bis 25. Oktober stattfinden.

Ende April war auch der Grand Prix auf dem Sachsenring abgesagt worden. Der MotoGP-Rechteinhaber Dorna und der ADAC als Veranstalter hatten zuvor alle zur Verfügung stehenden Optionen geprüft. Beide Seiten entschieden letztlich, das Rennen in diesem Jahr auszusetzen und im Sommer 2021 auszutragen. Alle bereits gekauften Tickets bleiben für das kommendes Jahr gültig.

In der MotoGP-Klasse hat wegen der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr noch kein Rennen stattgefunden. Lediglich die Auftaktläufe der Moto2- und Moto3-Klasse konnten Anfang März in Katar noch gestartet werden.