Von: Björn Jahner | 26.03.21

BANGKOK: Die WTF Gallery veranstaltet am Sonntag, 28. März und am Montag, 29. März, jeweils um 19.30 Uhr, in Partnerschaft mit Pro Musica und der spanischen Botschaft in Thailand sowie mit Unterstützung vom Goethe-Institut Thailand und der spanischen Sektion der Abteilung für westliche Sprachen der künstlerischen Fakultät der Chu­lalongkorn Universität das Konzert „Weeping Guitar“.

Die Zuhörer dürfen sich auf eine innovative, multidisziplinäre Performance freuen, inspiriert von Francis Poulencs Violinsonate aus dem Jahr 1943. Die Veranstaltung besteht aus Dichterlesungen, klassischer Musik, Rap-Interpretation der Poesie und visueller Gestaltung.



Beide Konzerte finden im Goethe-Institut Thailand, 18/1 Soi Goethe, Sathon 1, statt. Weitere Informationen erfährt man bei Pro Musica.