LIVERPOOL (dpa) - Der Wechsel des japanischen Fußball-Nationalspielers Takumi Minamino von RB Salzburg zum FC Liverpool ist perfekt.



Der 24 Jahre alte Profi wird vom 1. Januar an das Trikot der Reds tragen, bestätigte der Premier-League-Verein von Trainer Jürgen Klopp am Donnerstag. «Mein Traum war es immer, ein Liverpool-Spieler zu werden. Ich bin so begeistert, dass dieser Moment nun wahr geworden ist», sagte der Offensivspieler.

Minamino gehörte wie der erst 19 Jahre alte Erling Haaland zu den wichtigsten Spielern der bisher erfolgreichen Saison von RB Salzburg. Der Japaner, der meist als Rechtsaußen eingesetzt wird, erzielte in der laufenden Saison bisher neun Tore und bereitete zudem elf Treffer vor. Beim 2:2 der Salzburger am vergangenen Samstag gegen den TSV Hartberg fiel er mit Oberschenkelproblemen aus.