BANGKOK: Die Website www.thailandIntervac.com zur Registrierung von Ausländern für einen baldigen Impftermin gegen Covid-19 ist offenbar wegen eines Datenlecks von der Behörde für Seuchenkontrolle offline genommen worden.

Die Abschaltung der Website ist die jüngste in einer Reihe von peinlichen Problemen im Zusammenhang mit Ausländern in Thailand, die sich für Impfungen anmelden wollen. Am Wochenende tauchten in den sozialen Medien Berichte auf, dass durch eine Panne auf der Website einige Benutzerdaten für die Öffentlichkeit zugänglich waren. Offenbar war es möglich, die persönlichen Daten der letzten Person einzusehen, die sich auf der Website registriert hatte, berichtet „Thai Visa“. Zu den angezeigten Daten gehörten Name, Adresse, Geburtsdatum und Reisepassnummer. Der bekannte Blogger Richard Barrow hat das Datenleck am Montag bestätigt. „Dringende Warnung: Wenn Sie die Website http://thailandintervac.com nutzen, um sich für einen Impftermin zu registrieren, seien Sie sich bitte bewusst, dass alle Ihre persönlichen Daten frei verfügbar sind", twitterte Barrow. In einer Reihe von Tweets erklärte er, wie er in der Lage war, alle „fünf oder zehn Minuten" auf die Informationen eines anderen Nutzers zuzugreifen. Richard stellte klar, dass er die Website nicht hackte, sondern dass die persönlichen Informationen für jeden, der die Website nutzte, frei zugänglich waren. Andere Benutzer, die Richards Twitter-Thread kommentierten, posteten Screenshots, die ebenfalls zu bestätigen schienen, dass auch sie in der Lage waren, auf die Informationen anderer Personen zuzugreifen.