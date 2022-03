Webers Wahrheiten - Schumachers langjähriger Manager wird 80

STUTTGART: Man nannte ihn «Mister 20 Prozent». Willi Weber hat einen außergewöhnlichen Geschäftssinn. Als Manager war er jahrelang der Mann an Michael Schumachers Seite. Nun wird Weber 80.

Willi Weber vermisst Michael Schumacher. So wie dem langjährigen Manager des Formel-1-Rekordweltmeisters geht es vielen Fans. «Ich würde ihm um den Hals fallen und kräftig drücken», sagte Weber unlängst. «Ich habe aber keine Ahnung, was ich ihm sagen würde.»

Um Worte ist Weber eigentlich nicht verlegen. Das Schicksal der deutschen Motorsport-Ikone lässt ihn aber nicht los, dafür waren die beiden zu lange und zu enge Partner. Deshalb gibt es auch eine Sache, die Weber bis heute bedauert. «Ich hätte sofort runterfliegen müssen», erinnerte er sich an Schumachers schweren Skiunfall am 29. Dezember 2013 in den französischen Alpen.

Der frühere Formel-1-Star erlitt damals ein Schädel-Hirn-Trauma und wurde im Krankenhaus von Grenoble behandelt. «Ich dachte, dass ich erstmal ein bisschen abwarte, bis sich alles beruhigt hat. Das war aber wohl ein Fehler», räumte Weber ein, der mit seiner Familie in Stuttgart lebt und am Freitag 80 Jahre alt wird.

Schumacher wird seitdem von der Öffentlichkeit abgeschirmt, Weber hat schon lange keinen Kontakt mehr. Ein letztes Treffen gab es vor dem Unfall im Dezember 2013 in Stuttgart. «All die Jahre hat er mir seine Gunst geschenkt, das ist das größte Geschenk überhaupt», schrieb Weber im 2021 veröffentlichten Buch «Benzin im Blut - Die Auto-Biografie eines Visionärs» über den Sohn, «den ich nie» hatte. «Michael war und ist mein bester Freund. Mit ihm hatte ich die schönste und intensivste Zeit meines Lebens.»

Es sind Lebenserinnerungen, teilweise durchaus interessant, manchmal auch pubertär und peinlich. Wilhelm Friedrich Weber, wie er offiziell heißt, wurde am 11. März 1942 in Regensburg geboren. Sein großes Ziel: Geld verdienen. Seine berufliche Lebensbilanz fasste Weber einmal so zusammen: «Kellner, Chauffeur, Lasterfahrer, Skoda-Vertreter, Losverkäufer, Barkeeper, Bassist, Teppichhändler, Uhrenvertreiber, Autohausbesitzer, teuerster Rekrut Deutschlands, Spirituosen- und Weinlieferant, Oben-ohne-Bar-Betreiber, gescheiterter Immobilieninvestor, Kurzzeit-Millionär, Gläubiger.»

Und natürlich Schumachers Manager. 1988 nimmt Weber, dieser mit einem außergewöhnlichen Geschäftssinn ausgestattete Schwabe mit bayerischen Wurzeln, das damals 19 Jahre junge Nachwuchstalent aus Kerpen für zehn Jahre unter Vertrag. Als Manager partizipiert er jahrelang mit 20 Prozent an allen Einnahmen Schumachers, was ihm den Spitznamen «Mister 20 Prozent» einbrachte. Weber ist Schumacher dabei nach eigener Erinnerung mit dem Anteil sogar noch entgegengekommen - es ist jedoch nur eine Wahrheit des gelernten Hotelkaufmanns.

Schumacher, dieser spätere siebenmalige Formel-1-Weltmeister, sprach lange von einer «fantastischen Beziehung». Natürlich, der Deutsche wollte schließlich aufsteigen und Rennen fahren. Dankbarkeit und Treue waren für ihn wichtig, so wurde er erzogen.

Schumacher wurde zu einer schier unerschöpflichen Geldquelle für Weber, dem andere wirtschaftliche Unternehmungen bisweilen ziemlich missraten sind. In seiner Biografie präsentiert er sich als treibende Kraft hinter Schumachers Weltkarriere. «In unserem eingeschworenen Zwei-Mann-Team bin ich stets der, der nach den Sternen greift», protzt Weber und fühlt sich selbst stets falsch wahrgenommen: «Keiner hat «hier» geschrien und mir sein Erspartes zugesteckt, als es noch keine sichere Bank war, an Michael zu glauben.»

Ende 2009 übernimmt die langjährige Schumacher-Sprecherin Sabine Kehm das Management. Weber ist getroffen und bemitleidet sich selbst. «Fünfundzwanzig Jahre passte kein Blatt zwischen Michael und mich. Jetzt ist da plötzlich etwas Schales», schreibt Weber. «Ich spüre einen Kloß im Hals. Männerweinen.»

In Sachen Michael Schumacher ist Weber, der mehrere Rückenoperationen und einen Schlaganfall hinter sich hat, untröstlich. Jemanden wie ihn fand er nicht wieder. Weber beriet auch dessen Bruder Ralf und Nico Hülkenberg oder die ehemaligen Supermodels Naomi Campbell und Claudia Schiffer, die auf Mallorca seine Nachbarin war. Aber darüber hat Weber auch seine eigene Wahrheit zu berichten.