Web-Hosting-Störung verzögert den Newsletter-Versand

PATTAYA: Aufgrund einer Störung bei einem der weltgrößten Hosting-Partner kam es auch bei unserem E-Mail-Provider am Sonntag zu Ausfällen, weshalb es bei Versand des Sonntags-Newsletters des Magazin DER FARANG zu Verzögerungen kam: 450 Leserinnen und Leser haben den Newsletter nicht erhalten, 8.100 erst am Sonntag in den Abendstunden.

Weltweit sind ca. 40 Millionen Empfänger von verschiedenen Unternehmen von dem Web-Hosting-Problem betroffen, weshalb auch in den nächsten Tagen noch mit Verzögerungen beim Newsletter-Versand des Magazins DER FARANG gerechnet werden muss, worauf wir jedoch keinen Einfluss haben.

Die Geschäftsleitung und die Redaktion des Magazins DER FARANG entschuldigt sich für etwaige Unannehmlichkeiten bzw. Verzögerungen beim Newsletter-Versand.