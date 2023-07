PATTAYA: Die Nationale Anti-Korruptions-Organisation (NACC) hat potenzielle Verfehlungen des ehemaligen Bürgermeisters von Pattaya, Itthiphol Khunpluem, im umstrittenen Waterfront Suites & Residences-Condominium-Skandal aufgedeckt.

Die NACC wirft Khun Itthiphol, der derzeit als Thailands geschäftsführender Kulturminister fungiert, vor, im Jahr 2008 während seiner Amtszeit als Bürgermeister von Pattaya eine unrechtmäßige Baugenehmigung für den Bau des 57-stöckigen Wohnkomplexes Waterfront Suites & Residences an den Bauträger Bali Hai Co. Ltd. erteilt zu haben.

Am Dienstag (25. Juli 2023) informierte die NACC die Presse darüber, dass ausreichende Beweise vorliegen, um zu vermuten, dass Itthiphol nach Abschnitt 157 des Strafgesetzbuches strafrechtliche Handlungen begangen haben könnte. Folglich wird der Fall an das Strafgericht für Korruption und Fehlverhalten Region 2 übergeben, um weitere Schritte einzuleiten.

Neben dem ehemaligen Bürgermeister wurden vier weitere Personen, deren Namen der Presse nicht bekannt gegeben wurden, ebenfalls wegen ähnlicher Vergehen von der NACC angeklagt. Sowohl der ehemalige Bürgermeister als auch die Mitbeschuldigten haben die Möglichkeit, sich vor Gericht zu verteidigen und ihre Sicht der Dinge darzulegen, erklärte die NACC.

Das Waterfront Suites & Residences-Projekt, ein 57-stöckiger Wohnkomplex am Fuße des Pratumnak Hill, erhielt einst die Baugenehmigung von Khun Itthiphol. Allerdings sah sich das Projekt später zahlreichen Beschwerden gegenüber, da das Hochhaus den Blick auf die Bucht von Pattaya vom Pratumnak Viewpoint aus beeinträchtigt haben soll.

Die NACC untersuchte die Beschwerden und veranlasste einen Baustopp. Jahre später befindet sich das Projekt immer noch inmitten zahlreicher rechtlicher Streitigkeiten und kann weder fortgesetzt noch abgerissen werden. Es bleibt somit ein markanter Schandfleck am Bali Hai Pier und ist weiterhin Gegenstand wiederholter Beschwerden.