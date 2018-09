Von: Redaktion DER FARANG | 11.09.18

BANGKOK: Der im Watchgate-Skandal verstrickte stellvertretende Ministerpräsident General Prawit Wongsuwan hat angeblich die 25 von ihm nicht deklarierten Luxusuhren an einen Freund zurückgegeben.

Prawit war im Vorjahr mit einer schätzungsweise drei Millionen Baht teuren Uhr an seinem Handgelenk aufgefallen, als sich das Kabinett den Fotografen vor dem Regierungssitz stellte. In den folgenden Wochen tauchten im Internet Dutzende Fotos mit weiteren Luxusuhren an Prawits Handgelenk auf. Ihm wurde vorgeworfen, die Uhren bei seiner Vermögensaufstellung nach der Ernennung zum stellvertretenden Premierminister und Verteidigungsminister nicht genannt zu haben. Der General beharrte auf seiner Aussage, die Uhren hätte er von einem Freund geliehen. Die Antikorruptions-Kommission ermittelte und ist bis jetzt zu keiner Entscheidung gekommen. „Die Uhren gehören mir nicht, weil ich sie ausgeliehen und zehn Jahre getragen habe“, sagte Prawit am Montag. „Ich habe sie jetzt alle zurückgegeben.“

Der Anti-Korruptions-Aktivist Srisuwan Janya warf Prawit am Dienstag vor, seine Aussage schütze ihn nicht vor den Ermittlungen. Der General habe gegen den Artikel 103 des Antikorruptionsgesetzes verstoßen, der es Politikern und Staatsbeamten verbietet, Geschenke im Wert von über 3.000 Baht anzunehmen. Einige der Uhren kosteten über eine Million Baht, der Gesamtwert werde auf mehrere zehn Millionen Baht geschätzt. Der pro-demokratische Aktivist Ekachai Hongkangwan erklärte, gegen Prawit müsse ordnungsgemäß ermittelt werden.