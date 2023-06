Von: Björn Jahner | 19.06.23

RAYONG: Das Energieministerium plant die Einrichtung eines sogenannten „Wasserstoff-Valley“ im Östlichen Wirtschaftskorridor (EEC), der die Ostküstenprovinzen Chachoengsao, Chonburi und Rayong umfasst, unterrichtete ein hochrangiger Beamter des Energieministeriums die Medien.

Sarat Prakobchart, stellvertretender Generaldirektor des dem Energieministerium unterstellten Büros für Energiepolitik und -planung (EPPO), erklärte auf einem Seminar am 13. Juni 2023, dass das EPPO ein Pilotprojekt zur Förderung von Wasserstoff als alternative saubere Energiequelle zur Bekämpfung der globalen Erwärmung plane. Das Seminar wurde vom Energieausschuss des Senats organisiert.

Er führte fort, dass das EPPO werde auch Strategien wie Forschung zur Kostensenkung und Förderung der Nutzung sowie steuerliche Maßnahmen zur Schaffung von Anreizen für Verbraucher und Hersteller umsetzen werde.

Die Infrastruktur wird in verschiedenen Bereichen entwickelt, darunter Elektrizität, Industrie und Verkehr. Es werden Tests der Transportsysteme, insbesondere der Pipelines zu den verschiedenen Stationen, durchgeführt, die eine Koordinierung mit den zuständigen Regierungsbehörden und staatlichen Unternehmen erfordern, um die Entwicklungspläne der Stationen abzustimmen und die Regulierungsstandards zu verbessern. Daher ist die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten für die Konsultation und die entsprechende Anpassung der Pläne zur Förderung der realen Nutzung von entscheidender Bedeutung, betonte Khun Sarat.

Das EPPO ist der Ansicht, dass auf der Grundlage des bestehenden Plans mehrere Dimensionen erforscht werden müssen, erklärte er.

Es wird davon ausgegangen, dass die kommerzielle Nutzung von Wasserstoff nach 2030 möglich sein wird, da der öffentliche Sektor Unterstützung leisten muss, um eine weit verbreitete Nutzung in Thailand bis 2040 zu ermöglichen, erläuterte er. Was die Nutzung in der Stromerzeugung betrifft, so könnte die Wasserstoffmischung mit Gas etwa 20 bis 25 Prozent betragen, wenn man die potenziellen Auswirkungen bedenkt. Daher sollte das politische Management eine ganzheitliche Sicht auf das Land einnehmen und die positiven und negativen Auswirkungen bewerten, fügte Khun Sarat hinzu.