HUA HIN: Am 1. und 2. Mai 2022 hatte sich ganz besonderer Besuch in Pranburi nahe Hua Hin angemeldet. Der erste wasserstoffbetriebene Katamaran der Welt legte im Rahmen seiner sechsjährigen emissionsfreien Weltumrundung in Pranburi zwei Tage lang an.

Der 30 Meter lange „Energy Observer“ hatte seine Reise vor fast zwei Jahren in Saint Malo in der nördlichen Bretagne begonnen. Ziel der Weltumrundung ist die Beweisstellung, dass die Dekarbonisierung des maritimen Sektors möglich ist und dass die Weltmeere mit Hilfe von Sonnen- und Windenergie sowie mit der Kraft der Gezeiten und Wasserstofftechnik überquert werden können.



Der Katamaran ist in der Lage, seinen eigenen Wasserstoff als Treibstoff zu erzeugen, indem das Schiff Meerwasser ansaugt, während es sich mit einer Geschwindigkeit von etwas mehr als 7 Knoten fortbewegt. Salz und Mineralien werden aus dem Wasser entfernt, bevor es durch einen Elektrolyseur gefiltert wird, der das Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufspaltet. Der Sauerstoff wird freigesetzt, während der Wasserstoff komprimiert und in Speicheranlagen auf dem Schiff gelagert wird.



Der „Energy Observer“ kann bis zu 62 kg Wasserstoff speichern, was in etwa einer Energie von 2 Megawatt entspricht. Dies entspricht in etwa dem durchschnittlichen jährlichen Energieverbrauch eines Durchschnittshaushalts, so der Bootseigner.



Neben der Nutzung von Wasserstoff, der etwa 6 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs des Schiffs ausmacht, stützt sich der Katamaran auf Sonnenenergie (52 Prozent) und Windkraft (42 Prozent) als Hauptenergiequellen.



Das Boot selbst ist 35 Jahre alt und hatte bereits mehrere Weltumsegelungen hinter sich, bevor es für rund 4,7 Millionen Dollar mit der neuen sauberen Technologie ausgestattet wurde.