CHIANG RAI: Der Wasserstand des Flusses Mekong im Bezirk Chiang Saen soll um etwa 1,3 Meter sinken, weil ein Damm in der chinesischen Provinz Yunnan seine Abflussrate reduziert hat.

Laut einer Warnung des Mekong Dam Monitor, einem Online-Netzwerk zur Überwachung des Mekong-Flusses, sollen sich die Gemeinden flussabwärts des Jinghong-Damms auf einen starken Rückgang des Wasserspiegels einstellen. Auch das National Water Command Centre (NWCC) warnte die Bevölkerung in den Provinzen entlang des Mekong-Flusses, sich auf stark sinkende Wasserstände einzustellen, da der Betreiber des Staudamms die Abflussrate von 2.525 m³ pro Sekunde auf 1.854 m³ am Freitag und Samstag reduziert hat.

Die Pegel entlang des Flusses, unter anderem in den Provinzen Loei, Nakhon Phanom, Mukdahan und Ubon Ratchathani, hängen vor allem vom Abfluss des Xayaburi-Damms in Laos ab. Phakaimat Wiara, Vizepräsidentin der Handelskammer von Chiang Rai, glaubt, dass Boote weiterhin in der Lage sein werden, den Mekong zu befahren. Da jedoch die Häfen in Laos und China wegen der Covid-19-Krise geschlossen sind, hat der Verkehr auf dem Fluss merklich nachgelassen. Nur eine Handvoll Lastkähne verkehren noch zwischen Thailand und Myanmar.