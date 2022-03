BANGKOK: Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul teilte am Montag der Presse mit, dass beim diesjährigen Songkran-Festival in der Khaosan Road das Wasserspritzen das dritte Jahr in Folge verboten wird. Er forderte darüber hinaus die Bevölkerung auf, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um die Covid-19-Ausbreitung bei Familientreffen an Songkran zu verhindern.

Gesundheitsminister Anutin betonte, dass das Spritzverbot zur Reduzierung des Infektionsrisikos notwendig sei, weil beim Wasserspritzen Wasserbehälter berührt und geteilt werden.

Enttäuscht reagieren hingegen die Geschäfteinhaber in der Khaosan Road auf das Verbot. So bescherte ihnen die alljährliche Wasserschlacht an Songkran in Vor-Corona-Zeiten hohe Einnahmen.

„Ich bitte dringend darum, dass wir uns noch ein weiteres Jahr gedulden und die Maßnahmen zur Krankheitsbekämpfung befolgen, bis Covid-19 endemisch wird, dann können wir Songkran wie gewohnt feiern“, betonte Khun Anutin.

In der Zwischenzeit sollten die Menschen, die während der Songkran-Feiertage (13. bis 17. April 2022) verreisen oder ihre Familien besuchen wollen, ab dem 1. April Maßnahmen zur Krankheitsprävention ergreifen, damit der Virusgefahr während der Reisewelle entgegengewirkt werden kann, so Khun Anutin.

Der Gesundheitsminister fordert die Menschen auf, keine Orte mit großen Menschenansammlungen zu besuchen und rechtzeitig vor den Feiertagen eine Auffrischungsimpfung durchzuführen.

„Diese Maßnahmen werden das Risiko der Virusausbreitung in den Provinzen erheblich verringern, insbesondere bei älteren Menschen“, erklärte der Gesundheitsminister.

Khun Anutin warnte, dass ohne strenge Maßnahmen zur Krankheitsbekämpfung die Zahl der täglichen Neuinfektionen an Songkran auf 100.000 ansteigen könnte, wodurch das öffentliche Gesundheitssystem unter Druck geraten und der Plan verzögert werden würde, Covid-19 bis Juli zu einer endemischen Krankheit zu erklären.